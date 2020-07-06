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На Донетчине на ремонт дорог выделят дополнительно более 100 млн грн

06.07.20 21:35
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Из бюджета Донецкой области на ремонт дорог будет выделено дополнительно более 100 млн грн. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

«Для того, чтобы восстановить все дороги области по проектно-сметной документации, и сколько реально освоить средств с привлечением подрядных строительных организаций всей Украины, – это более 1000 км дорог в год. Но всему причина – нехватка средств», – сказал Павел Кириленко.

Также он отметил, что денежные средства, которые заложены областным и государственным бюджетами на эти цели, до октября будут полностью использованы.

«Более 100 млн грн еще будет дополнительно выделено из областного бюджета», – добавил глава области.

По информации Донецкой ОГА, в области в 2020 году проводятся мероприятия по восстановлению 20 автомобильных дорог общего пользования местного значения (90,0 км), восстановлению 4 автомобильных дорог коммунальной собственности за счет средств областного бюджета; капитальному ремонту и реконструкции 4-х мостов (242 пог. м).

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