Обсуждаются все варианты, – Резников о заморозке конфликта на Донбассе

7 июля в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе снова будут участвовать переселенцы из Луганщины и Донетчины. Это будет третье их заседание. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Громадське радіо».

«Наши новые члены делегации – это представители подконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей. Для них это испытание, они уже дважды присутствовали на переговорах, завтра у них третий тайм. Мне нравится, как быстро они учатся, поэтому для меня это позитив», – сказал он.

Относительно обсуждения заморозки конфликта на Донбассе Резников пояснил, что обсуждаются все варианты, которые могут быть связаны с войной на востоке Украины.

«Президент Зеленский несколько раз публично сказал, что не будет ждать 6 лет, он дает время и шанс Минским переговорам – год. Политико-дипломатические договоренности, подписанные в 2014 году, не сработали. Мы делаем все, чтобы попытаться использовать эту площадку для прекращения войны, пока, к сожалению, финал этого мы не видим. Финалом любого урегулирования будет проведение там выборов на основании законов Украины и Копенгагентского стандарта. "Минск" – сложный, за 6 лет он себя не реализовал. Мы должны готовиться к сложной жизни, любая безопасная реинтеграция быстро не произойдет, это вопрос долгосрочное. Обсуждаются все варианты, которые могут быть связаны с войной на востоке Украины», – заявил Алексей Резников.

Напомним, что 9 июня к работе ТКГ впервые в составе украинской делегации были привлечены переселенцы в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На заседании Донецкую область представляли – журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк, Луганскую – юрист, председатель общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер.