Вместо витрины «русского мира» «Л-ДНР» стали помойкой, – Гиркин

В «Л-ДНР» сейчас люди живут хуже, чем в России или Украине. Об этом заявил «экс-министр обороны ДНР», россиянин Игорь (Стрелков) Гиркин.

«И вместо витрины "русского мира" возникла такая вот помойка. Где люди, которые в свое время искренне встали за Россию, и большинство встало бескорыстно. Именно по ним эта помойка больше всего и проехалась. Когда инвалиды ополчения, оставшиеся без рук, без ног, получают пенсию в 3 500 руб. (1460 грн по местному курсу валют, – ред.) при ценах – ну не московских, но немаленьких. И не имеют фактически не каких больше льгот – кроме этих грошей, на которые можно только спиться, ведь там единственное – алкоголь дешевый. Вот это непростительный позор российской власти, это просто клеймо на нас», – сказал он.

Гиркин считает, что из-за такой ситуация многие в «Л-ДНР» ненавидят российскую власть. «Именно ненавидят, конечно. Те люди, которые пришли чисто идейно, там ненависть не по отношению к России, россиянам. А вот российскую власть многие ненавидят, практически так же, как и киевскую. И, к сожалению, эта ненависть обоснована. И за нее нельзя этих людей осуждать», – резюмировал он.