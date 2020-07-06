Бенюк снялся в фильме о Донбассе: «Східняк» в кинотеатрах покажут с августа (Трейлер)

20 августа на экраны кинотеатров выходит новый фильм о Донбассе – «Східняк». Лента, основанная на реальных историях, – это дебютная работа режиссера Андрея Иванчука, которую он снял по своим воспоминаниям о войне, передает «24.tv».

Пока в сети появился трейлер фильма:

Кинокартина основана на воспоминаниях военного, который защищал украинские границы на Донбассе. Андрей Иванюк снял полнометражный роуд-муви (фильм-дорогу) из зоны АТО.

События в фильме разворачиваются на Донбассе в наши дни. По сюжету, двое военных отправляются за командиром. Их ждет непростой путь – непроходные дороги, прифронтовые села и города, блокпосты, военные и гражданские. В фильме изображается один день общения двух товарищей – «Бороды» и «Режиссера». Это возрастной рабочий с Донбасса и молодой интеллигент с запада. Прототипом «Режиссера» стал сам Иванюк. Пока мужчины будут преодолевать дорогу, будут попадать в различные неприятности.

«Бороду» в фильме сыграл известный украинский актер Богдан Бенюк. В «Режиссера» превратился Анатолий Максимюк.

Украинская и мировая премьера киноленты состоялась на Одесском международном кинофестивале в 2019 году. В прокат «Східняк» должен был выйти в начале лета 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса презентацию пришлось отложить. Теперь она запланирована на 20 августа.