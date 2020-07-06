В коляске из-за войны: Ветеран АТО покорил самую высокую гору Львовщины

Участники боевых действий на Донбассе, которые на войне потеряли конечности, начали покорять самую высокую гору Львовщины – Пикуй. Об этом рассказал заместитель начальника Львовского Центра предоставления услуг участникам боевых действий Евгений Парвасюк, передает «АрмияInform».

«Мы присоединились к этому восхождению совместно со Львовской облгосадминистрацией и волонтерской организацией "On 3 wheels – Фонд исполнения желаний". Хотя сейчас карантин, и было очень тяжело, но мы не удержались и сделали это. Конечно, из-за коронавирусв привлекли ограниченное количество людей», – отметил Парвасюк.

Благодаря украинскому аналогу специализированной тележки «джульетка» ветеран Алексей Скриба в эти выходные впервые покорил вершину. Еще до ранения на фронте мужчина увлекался походами в горы. К сожалению, из-за травм, которые получил во время боевых действий, оказался в инвалидной коляске. Однако не сломался и бросил вызов судьбе.