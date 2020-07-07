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В Славянске, Мариуполе, Бахмуте: На Донетчине зафиксировали новые случаи COVID-19 (Карта)

07.07.20 08:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

5 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждены в течение суток, 6 июля, в Донецкой области. Об этом сегодня, 7 июля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Глава области уточнил, что 3 новых случая зафиксированы в Славянске, по одному – в Мариуполе и Бахмуте. Среди инфицированных – 80-летний мужчина и 4 женщины (37, 56, 60, 76 лет). Одна из инфицированных – медработница Славянского психоневрологического интерната.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 686 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 239 пациентов;
  • находятся на лечении – 437 человек;
  • летальных случаев – 10.


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