В Славянске, Мариуполе, Бахмуте: На Донетчине зафиксировали новые случаи COVID-19 (Карта)

5 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждены в течение суток, 6 июля, в Донецкой области. Об этом сегодня, 7 июля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Глава области уточнил, что 3 новых случая зафиксированы в Славянске, по одному – в Мариуполе и Бахмуте. Среди инфицированных – 80-летний мужчина и 4 женщины (37, 56, 60, 76 лет). Одна из инфицированных – медработница Славянского психоневрологического интерната.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 686 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 239 пациентов;

находятся на лечении – 437 человек;

летальных случаев – 10.



