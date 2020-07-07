В «ДНР» определили режим работы КПП «Еленовка». «Глава ДНР» Денис Пушилин 6 июля подписал соответствующий «указ» – «документ» опубликован на местных интернет-ресурсах.

Так, согласно изменениям, КПП «Еленовка» будет работать с 9:00 до 18:00 не ежедневно, как было указано раньше, а в дни, определенные «межведомственным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции». «Указ» вступил в силу со дня опубликования, 6 июля.

Напомним, в «ДНР» заявили, что 7 июля откроют КПП в Еленовке на въезд для тех людей, которые предварительно подали заявку на проезд. Все въехавшие будут отправлены на обсервацию в больнице Донецка. Для въезда в «ДНР» необходимо разрешение «штаба». Для выезда – регистрация (прописка) на территории Украины, в том числе на подконтрольной украинским властям части Донетчины.

Также сообщалось, что украинские пограничники готовы 7 июля пропускать людей через КПВВ «Новотроицкое».

Как сообщалось ранее, въезд в «ДНР» с подконтрольной Украине территории, осуществляется исключительно по разрешающим спискам. Данные списки составляет «республиканский» межведомственный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, а заявления принимают как оперативный штаб, так и штаб «Здоровое движение».

Как находящимся на подконтрольной Украине территории попасть в «республиканский» разрешающий список, см. здесь. На период закрытия линии разграничения актуализировались перевозки из подконтрольной части Украины в «ДНР» через Россию.