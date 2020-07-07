Скоро ставки в городах колючкой обнесут: В «ДНР» сделали платным въезд на карьер в Амвросиевке (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Амвросиевке (Донецкая обл.) сделали платным въезд на карьер. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Водоем является излюбленным местом отдыха не только для жителей Амвросиевки, но и других городов. Теперь за въезд на авто берут 500 руб. (204 грн по местному курсу на 7.07.2020).

«Амвросиевский карьер стал платным! Теперь, как раньше, не заедешь туда бесплатно, с одной машины – 500 руб. (204 грн – ред.). Если оставить машину, до карьера надо идти километра 1,5-2, а если жара и с детьми по пеклу – ну это издевательство», – делится возмущениями местный житель.

Возмущение разделяют и иные люди. «Права людей ограничивают, комчас. Сколько можно терпеть эту дичь? Все для людей, с каждым годом все хуже!... С*ка, всю жизнь было бесплатно, тут уже не знают, как с людей бабло драть… И сюда влезли, п***ры... Народная – чтоб людей обдирать!.. Да норм, скоро ставки в городах колючкой обнесут и блокпосты поставят, они же больше ничего не умеют! Что вы делаете, б***ь, и так все на заработках, так сохраните хоть тех людей, что остались… Гетто! Казна пополняется… Карман пополняется», – пишут местные жители.

При этом некоторые считают, что можно не платить деньги, а пройтись пешком – и детям это полезно.

Также в соцсетях обсуждают тот факт, что въезд на Авдеевский карьер тоже не был бесплатным. Однако при этом отмечается, что оплата бралась легально, были кафе, хороший пляж.

Пользователи соцсетей говорят и о других водоемах и о море. «Даже за Седово грех молчать – избранным?... Щас даже в Седово не всем дорога открыта… Карачуринский водоем за Моспино вообще отжали, даже местных не пускают», – сообщают местные жители.