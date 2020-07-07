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Житель Донецка показал самые известные места (Фото)

07.07.20 12:22
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как город выглядит в начале июля.

Мужчина побывал у стадиона «Донбасс Арена», прогулялся в Парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола.

Также он побывал на площади Ленина, где жарким днем было малолюдно, и в окрестностях. Фонтан на площади работал.

Побывал дончанин и у реки Кальмиус. Он прошелся по набережной, показал памятник Чехову.

Кроме того, житель Донецка показал фонтан напротив ТЦ «Белый лебедь», «Царь-пушку» у здания «горсовета», кованые композиции, а также Спасо-Преображенский собор.

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