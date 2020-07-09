Красивая природа: В Макеевке показали место для любителей спокойного отдыха (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) можно отдохнуть у водоема «Старый Батман». Об этом рассказал местный житель Артур.

Живописные места находятся в Кировском районе города, в поселке Октября – здесь расположен пруд «Старый Батман». По словам макеевчанина, водоем в длину – не менее 2-х км, в ширину – примерно 150 м. На одном его берегу находится небольшой лесок.

«Очень красивая природа, чистейшая вода», – сообщил Артур.

По его словам, местные жители приезжают сюда отдохнуть в тишине, половить рыбу. Купание осложняют заросшие камышом берега и большое количество водорослей.

Есть и пляж – он не благоустроен, по размеру небольшой, с малым количеством песка, но вход в воду пологий, чем пользуются дети.

«Идеальное место отдохнуть, охладиться, покупаться, позагорать», – поделился мнением Артур.

Напомним, жительница неподконтрольной украинским властям Макеевки побывала на пляже «Батман» и показала количество отдыхающих.