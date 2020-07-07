Ветер гонит огонь: На Луганщине – масштабные лесные пожары (Фото, видео)

На Луганщине продолжаются пожары – горит лес.

Как сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, 6 июля загорелся лес на площади 60 га на территории Боровского и Ахтырского лесничеств.

«6 июля в 13:21 в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского (кварталы 111, 112, 113, 114) и Ахтырского (квартал 57) лесничеств возник лесной пожар на площади около 60 га, из них 20 га верхового пожара. К тушению пожара привлечены 293 человека и 72 единицы техники», – отмечают спасатели.

В пресс-службе ГУ ГСЧС в Луганской области сообщили, что спасатели оказывают помощь лесничеству в ликвидации лесного пожара в Новоайдарском районе. Лес загорелся в районе озера Медвежье между поселком Капитаново и Муратово Новоайдарского района.

На место происшествия сразу были направлены 3 пожарных автоцистерны и 14 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

Прибывшие спасатели установили, что горит лес на площади 20 га (верховой). Дополнительно были направлены на место пожара еще 5 пожарных автоцистерн и 30 человек личного состава.

К ликвидации пожара привлечены 9 единиц пожарной техники и 48 человек личного состава. От Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства привлечены 12 пожарных автоцистерн, 5 единиц автомобилей ВАЗ-2121, 4 трактора с плугом, 1 трактор с бочкой, 2 модуля на базе УАЗ и 59 человек личного состава.

Общая площадь пожара составляла 40 га, из которых 20 га низового и 20 га верхового.

По состоянию на 8:11 7 июля ​​пожар площадью примерно 85 га – локализован. Сейчас продолжается ликвидация.

«Вокруг Северодонецка горят лес, степь и свалки металлолома. Возле поселка Смоляниново пылает лес… Также сегодня (6 июля – ред.) был пожар вокруг озера Чистое и на околицах села Боровского», – говорится в сюжете телеканала «UA:Донбасс».

Депутат Северодонецкого горсовета Лариса Летючая в Facebook сегодня, 7 июля, опубликовала фото пожара вблизи городских поселков, совсем рядом с жилыми домами. По ее словам, все силы брошены на борьбу, но тушение осложняется ветром, который гонит огонь в сторону поселка Вороново.

На околице Вороново видно сильное задымление.