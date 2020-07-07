За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 564 человека. Из них 19 детей и 16 медиков. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 7 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 564 человека. Из них 19 детей, а также 16 медработников. Были госпитализированы 197 человек. Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровели 490 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 49607 человек. Из них 3569 детей и 7046 медработников. При этом в целом выздоровели 22193 человека. Летальных случаев – 1283», – сказал министр.

Максим Степанов также отметил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксировано во Львовской (144), Закарпатской (83) областях и г. Киеве (63).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 686 случаев COVID-19, в Луганской – 85 случаев.