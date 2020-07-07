Очередь на выезд из 100 автомобилей: В «ДНР» открыли Еленовку (Фото)

В «ДНР» сегодня, 7 июля, возобновили работу КПП «Еленовка». Фото опубликовали местные интернет-ресурсы.

Сообщается, что движение будет открыто в обе стороны сегодня с 9:00 до 18:00, а последующие дни работы будет определять «межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

«В настоящее время на выезд из ДНР выстроилась очередь примерно из 100 автомобилей и до 300 граждан, которые планируют пересечь КПВВ пешком», – уверяют в «республике».

В очереди есть дети, люди с инвалидностью. В пешей очереди люди находятся очень близко друг к другу – и без защитных повязок.

Напомним, в «ДНР» определили режим работы КПП «Еленовка».

Также сообщалось, что украинские пограничники готовы 7 июля пропускать людей через КПВВ «Новотроицкое».

Как сообщалось ранее, въезд в «ДНР» с подконтрольной Украине территории осуществляется исключительно по спискам. Как находящимся на подконтрольной Украине территории попасть в «республиканский» разрешающий список, см. здесь. На период закрытия линии разграничения актуализировались перевозки из подконтрольной части Украины в «ДНР» через Россию.