Сводка из зоны ООС за 6 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели огонь в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны противника один украинский воин получил боевые травмы. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

вблизи Новгородского – из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм;

на подступах к Зайцево и Пивденному – из минометов калибром 120 мм;

неподалеку хутора Вольный (Золотое-4) – из гранатометов различных систем и пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ открывали огонь по укреплениям украинских воинов:

неподалеку Верхнеторецкого – из минометов калибром 120 мм;

у Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 120 мм вел огонь на подступах к Новотошковскому.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Старогнатовки противник обстреливал украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «армия Украины за минувшие сутки четырежды нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 69 единиц. Применялась 122-миллиметровая артиллерия, минометы калибрами 82 и 120 мм. Обстрелам подверглись районы поселка шахты им. Гагарина, поселков Зайцево и Широкая Балка, а также микрорайон "Комсомолец" в Горловке».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.