В Станице Луганской разрушили знак «Украина»

Полиция установила человека, который разрушил знак «Украина» в прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что в понедельник, 6 июля, в 21:00 в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный разрушил знак «Украина», находящийся возле автодороги с круговым движением.

«Сотрудники следственно-оперативной группы и мобильной группы, выехавшие на место происшествия, установили личность причастного к совершению правонарушения. Им оказался 52-летний местный житель, ранее судимый, не работающий, который объяснил полицейским свои неадекватные действия состоянием алкогольного опьянения», – рассказали в пресс-службе.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Проводятся первоочередные следственные действия.