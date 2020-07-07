Резников рассказал, когда может состояться встреча «нормандской четверки»

Встреча глав государств Нормандского формата может состояться уже в августе, но при условии, что будут выполнены договоренности «нормандского саммита» в Париже, который состоялся в декабре прошлого года. Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет «Сегодня».

По его словам, Россия может активизироваться в переговорном процессе, когда ей это будет нужно.

«Возможно следующий Берлин уже как встреча политических лидеров четырех стран Нормандского формата по большому счету должен состояться после того, как будет понятно, что выполнен Париж … Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. Это возможно при условии, что мы действительно движемся на встречу. Я не идеализирую наших оппонентов в переговорном процессе и абсолютно четко понимаю, когда они затягивают время, а когда они действительно пытаются чего-то добиться: когда это нужно им – они будут активизироваться», – сказал Резников.

Напомним, новая встреча «нормандской четверки» должна была состояться в Берлине еще в апреле, однако из-за пандемии коронавируса, а также отсутствия прогресса в реализации парижских договоренностей, саммит пока оттягивается на неопределенный срок.