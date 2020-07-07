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Предположительно в результате глушения: На неподконтрольной Луганщине упал беспилотник ОБСЕ

07.07.20 10:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ потерпел крушение на неподконтрольной украинским властям территории Луганщины. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 6 июля.

Отмечается, что ЧП произошло предположительно в результате глушения «беспилотника».

«5 июля при выполнении полета над районами неподалеку от н. п. Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км к западу от Луганска) БПЛА СММ малого радиуса действия потерял сигнал GPS из-за действия помех (по оценке, предположительно в результате глушения) и потерпел крушение во время приземления (по оценке, предположительно в результате глушения). Команда Миссии нашла БПЛА с поврежденными корпусом, камерой и лопастями ротора», – говорится в отчете.

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