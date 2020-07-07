Одна смерть и 22 подтвержденных случая за сутки: В «ДНР» сообщили данные по COVID-19

В «ДНР» за прошедшие сутки выявили 22 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 6 июля, выявлены 22 случая заболевания COVID-19. Все случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены у лиц, контактных с заболевшими ранее. Среди них 2 медицинских работника и 1 ребенок, контактный с заболевшими ранее родителями. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрирован 1 летальный случай – мужчина в возрасте 63 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 7 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» –1264:

на лечении – 629 пациентов,

выписаны – 558 человек,

летальных случаев – 77.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 июля в Украине COVID-19 заболели 49 607 человек (22 193 пациента выздоровели, 1 283 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 686 случаев (выздоровели 239 человек, летальных случаев – 10), Луганской области – 86 случай (выздоровели 66 человек, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» (на 6 июля) – 532 случая COVID-19 (выздоровел 461 человек, летальных случаев – 13).