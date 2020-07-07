На Луганщине от COVID-19 в больницах лечатся 6 человек (Карта)

За прошедшие сутки в Луганской области не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки ни одного нового случая инфицирования COIVID-19 среди жителей Луганской области не обнаружено. Двое больных (жители Сватовского и Попаснянского районов) выздоровели и выписаны из инфекционного отделения Рубежанской центральной городской больницы. 20 человек продолжают лечение, из них госпитализированы 6, остальные лечатся амбулаторно», – отметили в центре.

Всего в области подтверждены 86 случаев коронавируса, 66 человек вылечились.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 июля в Украине COVID-19 заболели 49 607 человек (22 193 пациента выздоровели, 1 283 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 686 случаев (выздоровели 239 человек, летальных случаев – 10).

В «ДНР» – 1 264 случая COVID-19 (выздоровели 558 человек, летальных случаев – 77). В «ЛНР» (на 6 июля) – 532 случая COVID-19 (выздоровел 461 человек, летальных случаев – 13).