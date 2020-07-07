Германия выделяет 2 млн евро на разминирование Донбасса

Германия продолжает финансировать проекты по разминированию и очистке территории Донбасса от мин-ловушек и боеприпасов, которые не взорвались. Фонд HALO Trust получит от страны дополнительные 2 млн евро. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба посольства Федеративной Республики Германия в Киеве.

В пресс-службе отметили, что начиная с 2016 года, Германия активно участвует в гуманитарном разминировании и очистке территории от боеприпасов в зоне конфликта на Донбассе.

С 2016 по 2019 год правительство Германии выделило финансовую помощь на общую сумму 3,7 млн евро на деятельность фонда HALO Trust в Украине, который 30 лет во всем мире занимается разминированием и очисткой территории от мин-ловушек и боеприпасов, которые не взорвались, в зонах конфликтов.

Таким образом в Украине удалось разминировать уже 5 млн кв. м территории, безопасно изъяв при этом 1,7 тыс. мин (противопехотных и противотанковых мин), зарядов, остатков боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Составляющими деятельности организации также являются тренинги для сотрудников украинских государственных учреждений и разъяснительная работа среди населения об опасности, которую несут мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Кроме того, фонд HALO Trust, предоставляя консультации, участвует в совершенствовании (законодательных) рамочных условий для гуманитарного разминирования в Украине.

«Германия будет финансировать эти важные гуманитарные мероприятия фонда HALO Trust в этом и следующем годах, предоставляя дополнительно 2 млн евро, и таким образом в очередной раз увеличит объемы прежней немецкой гуманитарной деятельности с целью преодоления последствий конфликта в Восточной Украине. Проект, финансируемый Германией, пойдет на пользу жителям территориальных громад вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях (районы, подконтрольные правительству Украины)», – отмечают в посольстве.

Также сообщается, что кроме мероприятий фонда HALO Trust Германия продолжает финансировать проекты ЮНИСЕФ по разъяснению населению опасности мин, мин-ловушек, остатков боеприпасов и боеприпасов, которые не взорвались, вдоль линии разграничения, жертвами которых вновь и вновь становятся, в том числе, гражданские лица.