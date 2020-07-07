Донецк не дал автобусы: Люди идут пешком по жаре 6 км в Еленовку (Фото)

Сегодня, 7 июля, «ДНР» открыла свой КПП в Еленовке. При этом в соцсетях поднялась волна возмущения касательно того, что от «нулевого» блокпоста до самого поселка не пустили автобус, и люди идут пешком.

Как отмечается, по жаре, с сумками людям (пожилым и детям в том числе) пришлось добираться пешком до Еленовки.

«Не дал Донецк автобуса от "нуля" до Еленовки. Гонят людей с детьми и сумками, больных, стариков пешком 6 км, фашисты днровские.... Украина довезла до своего "нуля", а в Донецке нет автобуса, все разворовали. Или это специально? Это "гуманитарный коридор"… У девушки муж прошел уже Украину, ДНР автобус не дала…», – пишут люди.

Местные жители отмечают, что вариантов никаких нет – частников в «серой зоне» нет и быть не может, их не пропускают через КПП на «ноль». «До карантина на "нуле" всегда было очень много транспорта. А Украина возит прежними комфортабельными высокими автобусами. До карантина и у Донецка был всегда автобус для пеших на "ноль". 30 руб. (12 грн по местному курсу на 7.07.2020 – ред.) стоил. Сейчас сознательно гонят людей, как скот… Депутаты, не хотите ли пешком встречать людей и помочь им донести сумки, помочь пожилым людям по нейтралке 6 км… Если уж в ДНР не нашлось ни одного автобуса?... Почему нет автобуса от ДНР в "серой зоне"? Зачем, открывая пост, заставлять людей идти пешком?», – возмущаются очевидцы.

Дончанка рассказала, что автобусы – есть, также женщина опубликовала запечатленные кадры.

Однако, как пишут пользователи соцсетей, они не везут людей с «нуля» в Еленовку. «Автобус везет только тех, кто выезжает из республики, а въезжающих не забирает. Они идут пешком. Жара! Это опасно! Ведь будет же автобус, который повезет их на обсервацию. Пусть этот автобус и пустят в "серой зоне", чтобы забрать людей… На улице жарища. ДНР не знала, что сами же сегодня решили пост открыть? Это что, внезапно произошло? Кто виноват в том, что автобусы не готовы? Его уволят за это хотя бы? Кто за это ответит, если кто-то в ожидании получит тепловой удар? Только что звонил человек. Идут к Еленовке пешком… Это не открытие Еленовки – это издевательство над отчаявшимися людьми!», – рассказывают о ситуации очевидцы.

Как предполагают местные жители, «ДНР» создает условия, чтобы люди как можно меньше ездили на подконтрольную украинским властям территорию.

Запрет водителям озвучили «власти». «Обратно людей не берут. С "0" люди идут пешком! Они не едут до укр "нуля", водилам сказали, чтоб обратно ни души не брали, а иначе потеряют работу. Лично слышали и видели издевательство… Самая народная и гуманная республика встречает своих граждан (просто лишний раз напоминают, что люди не в сказку попали, а в жизнь вляпались). ДНР – курорт строгого режима, все исключено...», – пишут люди.

Есть и те, кто считает, что лучше иметь возможность пройти 6 км пешком, чем если КПП будет закрыт. «Люди, я понимаю. Все хотят свободно ехать. Но в данный момент условия пересечения такие. Или так или никак. Легче будет, если вообще никто не проедет? У кого-то появился хоть какой-то шанс попасть домой», – пишет одна из местных жительниц.

Напомним, в «ДНР» определили режим работы КПП «Еленовка».

Также сообщалось, что украинские пограничники готовы 7 июля пропускать людей через КПВВ «Новотроицкое».

Как сообщалось ранее, въезд в «ДНР» с подконтрольной Украине территории осуществляется исключительно по спискам. Как находящимся на подконтрольной Украине территории попасть в «республиканский» разрешающий список, см. здесь. На период закрытия линии разграничения актуализировались перевозки из подконтрольной части Украины в «ДНР» через Россию.