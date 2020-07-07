ЕС и ВОЗ передали украинским лабораториям материалы и оборудование для тестирования на COVID-19

Европейский Союз и Всемирная организация здравоохранения в понедельник, 6 июля, передали материалы и оборудование для 27 лабораторий в нашей стране для усиления возможности тестирования на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-служба представительства ЕС в Украине.

«ЕС и Всемирная организация здравоохранения в Украине передают материалы и оборудование для 27 лабораторий в Украине для усиления возможности тестирования на COVID-19. Материалы и оборудование для лабораторий включают 9861 упаковку расходных материалов, 217956 реагентов для различных этапов проведения ПЦР-тестирования и 1880 единиц лабораторного оборудования», – говорится в сообщении.

Отмечается, что передаваемые материалы и оборудование соответствуют стандартам качества ВОЗ для обеспечения надежного, точного и быстрого тестирования на COVID-19.

«Поставка поможет сэкономить время и усилия сотрудников лабораторий, в то же время увеличить количество тестирований, уменьшая вероятность человеческой ошибки», – добавили в представительстве ЕС в Украине.