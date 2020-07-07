На Донетчине у продавца оружия нашли наркотики

В понедельник, 6 июля, в рамках уголовного производства офицеры оперативных подразделений Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил во взаимодействии с правоохранителями задержали жителя Бахмутского района Донетчины, 1986 года рождения, который пытался продать оружие и боеприпасы. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Мужчина пытался продать гранаты Ф-1, карабин и боевые патроны различного калибра. Этот факт правоохранители задокументировали. Во время задержания у него изъяты денежные средства и средства связи. В дальнейшем, в ходе обыска по месту жительства мужчины обнаружено и изъято еще несколько боевых патронов калибра 7,62 мм и наркотическое вещество растительного происхождения весом более 100 граммов», – рассказали в пресс-службе.

Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК до избрания меры пресечения. Ему грозит уголовная ответственность.