У правительства Украины нет претензий к жителям неподконтрольных территорий, получивших паспорта РФ, – Резников

Правительство не имеет претензий к жителям неподконтрольных украинской власти Донбасса и Крыма, которые получили паспорта Российской Федерации, поскольку это их «способ выживания». Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников в эфире одного из телеканалов, передает «ZN.ua».

По его словам, только на неподконтрольном Донбассе паспорта РФ получили 200 тыс. человек.

«В режиме переходного правосудия, мы пишем, в частности, идею, что большинство людей, которые получили паспорта и в Крыму, и на оккупированном Донбассе – они являются заложниками, это их способ выживания», – объяснил министр.

В то же время, отметил Резников, украинское государство привлечет к ответственности тех, кто «служил оккупационному режиму».

«Кто был коллаборационистами, кто служил верой и правдой оккупационному режиму, и у кого кровь на руках, – те будут точно нести ответственность, невзирая на любые попытки избежать этой ответственности», – подчеркнул министр.