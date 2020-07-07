Застряли в «буферной» зоне: «ДНР» не пропускает около сотни людей (Фото)

«ДНР» не пропускает десятки людей, которые прошли украинский КПВВ «Новотроицкое» и сейчас находятся в «буферной» зоне.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в «республике» заявили, что этих людей нет в согласованных списках. Сейчас они на жаре находятся в неизвестности.

Люди составили обращение в штаб «Здоровое движение», который принимает документы на разрешительный список, с просьбой в срочном порядке включить их дополнительно в списки для въезда в «ДНР». Заявление подписано следующим образом: «С ув., граждане, застрявшие в серой зоне». В списке указаны 82 фамилии.

При этом, по сообщениям очевидцев, застрявших больше, чем 82 – их около 100 человек, пеших и на авто, в том числе дети возрастом до 2-х лет и старики. На «нулевом» блокпосту «республики» их не пропустили. Все располагаются под открытым солнцем, тени нет, спрятаться людям негде. Возвращаться обратно у них «нет возможности, заканчиваются средства». У всех в паспорте регистрация на неподконтрольной части Донетчины.

«По предварительным данным, власти ДНР уведомлены о проблеме и обсуждают возможное решение. Вероятно, к концу рабочего дня на КПВВ всех людей из "серой зоны" пропустят в ДНР. Но следует ожидать также реакцию от сотрудников МВД», – отмечается в одном из местных сообществ.