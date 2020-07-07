На Донетчине реконструируют дорогу, соединяющую юг и север области

На Донетчине продолжается капитальный ремонт трассы «Доброполье – Лиман» на участке в 13,7 км между селами Анновка и Новотроицкое. Об этом сегодня, 7 июля, сообщил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

«Для региона эта дорога очень важна, ведь она соединяет юг и север области в обход оккупированных территорий. На ее ремонт выделено 353 млн грн из государственного бюджета в рамках проекта "Большая стройка". Подрядная организация ООО "Славдорстрой" уже полностью выполнила подготовительные работы и монтаж новых водопропускных труб, уложила нижний слой покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10 см на 4 км дороги. Уже этой зимой водители смогут ездить новой, безопасной и удобной дорогой», – написал Кириленко.

«На данный момент было выполнено на 100% фрезерование дорожной одежды. Выполнен дренаж частично. Уширение. И сейчас ведутся работы по устройству слоев из органо-минеральных смесей. Это позволит усилить дорожную одежду, чтобы она соответствовала новым нормативным нагрузкам для транспорта. Также в местах слабой дорожной одежды будет выполнена стабилизация основания с применением ресайклера. Дорога будет доведена до нормативных параметров, будут вписаны новые радиусы, что позволит обеспечить безопасность движения», – рассказал начальник участка Андрей Дунайцев.