В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на КПВВ

В настоящее время на линии разграничения работают 3 КПВВ – «Станица-Луганская», «Марьинка» и «Новотроицкое». На двух последних до недавнего времени представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) блокировали пропуск. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что сегодня несколько активизировался пропуск граждан через линию разграничения на дорожном коридоре «Мариуполь – Донецк».

«В частности, по состоянию на 12:00 в направлении временно оккупированной территории Украины через КПВВ "Новотроицкое" пограничники оформили около 150 человек и 6 транспортных средств. А со стороны временно оккупированной территории Украины на въезд на контролируемую территорию прибыло два транспортных средства и 39 человек», – рассказали в пресс-службе.

КПВВ «Новотроицкое» продолжает работать с 7:00 до 20:00.

«Отметим, что российско-оккупационной администрацией продолжается частичное блокирование пересечения линии разграничения – пока со стороны временно оккупированной территории Украины назад вернулся один автомобиль с двумя лицами», – говорится в сообщении.

В ГПСУ также сообщили, что пограничники вместе с правозащитными организациями разъясняют гражданам риски путешествия через линию разграничения, предупреждают о возможности непропуска со стороны НВФ.

«Отмечают – если боевики откажут в пересечении линии разграничения, оставаться в "серой зоне" опасно из-за возможных обстрелов со стороны НЗФ, поэтому следует немедленно возвращаться на контролируемую территорию Украины», – подчеркнули в пресс-службе.

В ГПСУ также напомнили, что в случае непропуска незаконными вооруженными формированиями, при возвращении необходимо установить приложение «Дій вдома» и пройти двухнедельную самоизоляцию.

Напомним, в «ДНР» определили режим работы КПП «Еленовка».

Также сообщалось, что украинские пограничники готовы 7 июля пропускать людей через КПВВ «Новотроицкое».

Как сообщалось ранее, въезд в «ДНР» с подконтрольной Украине территории осуществляется исключительно по спискам. Как находящимся на подконтрольной Украине территории попасть в «республиканский» разрешающий список, см. здесь. На период закрытия линии разграничения актуализировались перевозки из подконтрольной части Украины в «ДНР» через Россию.