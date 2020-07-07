Алгоритм прекращения самоизоляции для тех, кто пересек КПВВ (Инструкция, адреса ПЦР-лабораторий)

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины опубликовал алгоритм прекращения самоизоляции для лиц, которые пересекли государственную границу или контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) с временно неподконтрольных правительству территорий Донбасса и Крыма.

В соответствии с документом, досрочное прекращение самоизоляции в связи с пересечением государственной границы или КПВВ возможно:

только для лиц, находящихся на самоизоляции в связи с пересечением государственной границы и КПВВ в течение последних 14 дней;

только на основании отрицательного результата ПЦР-исследования, проведенного с целью прекращения самоизоляции после пересечения границы и КПВВ;

только по результатам исследования лаборатории из перечня, представленного ниже.

«То есть человек должен сдать свой биологический материал на ПЦР-исследование лаборатории из перечня, предварительно заполнив информированное согласие на обработку данных. В форме необходимо обязательно отметить факт пересечения границы (или КПВВ – ред.), если он произошел в течение последних 14 дней, точную дату прибытия на территорию Украины», – разъяснили в Центре общественного здоровья.

Также там обращают внимание, что «во избежание нежелательных последствий в форме стоит указать номер телефона, который был использован для установки приложения "Дій вдома"».

В случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР:

лаборатория, которая непосредственно выполнила исследование, должна внести результат негативного исследования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины;

данные, внесенные лабораториями, автоматически синхронизируются с сервисом «Дій вдома»;

о возможности прекращения самоизоляции человек будет проинформирован соответствующим сообщением сервиса «Дій вдома».

Алгоритм разработан во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 20 мая 2020 года № 392 (с изменениями) «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2».

Перечень лабораторий Донецкой и Луганской областей, имеющих право передавать результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР для прекращения самоизоляции через приложение «Дій вдома»:

Донецкая обл., г. Мариуполь, ул. Бахчиванджи, 57, Мариупольский городской филиал ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины», лаборатория особо опасных инфекций;

Донецкая обл., г. Славянск, ул. Ярослава Мудрого, 13, лаборатория КНП «Донецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом»;

Донецкая обл., г. Мариуполь, ул. Пашковского, 4, КНП «Мариупольская городская больница № 4 им. И. К. Мацука», комплексная лаборатория ВИЧ-диагностики Мариупольского центра по борьбе и профилактике СПИДа;

Донецкая обл., г. Мариуполь ул. У. Громовой, 69, КДЛ МЦ «Код Здоровья»;

Луганская обл., г. Северодонецк, ул. Юности, 2а, вирусологическая лаборатория ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины»;

Луганская обл., г. Рубежное, ул. Почаевская, 9, Общество с ограниченной ответственностью «Клинико-диагностический центр "Фармбиотест"».

Полный список лабораторий во всех регионах Украины см. здесь.