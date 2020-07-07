Выпускников призывают в армию: Минобразования просит отсрочку

Министерство образования и науки просит Министерство обороны Украины отсрочить весенний призыв для выпускников учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования 2020 года. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба Минобразования.

В сообщении отмечается, что в связи с карантином, который был введен в Украине из-за распространения COVID-19, весенний призыв в армию перенесен на май – июль 2020 года. Соответствующее распоряжение правительство приняло еще 26 февраля.

Важно, что п. 5 данного документа предусмотрено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением.

«В МОН поступают многочисленные обращения абитуриентов в учреждения высшего образования (как на степень бакалавра, так и магистра) и их родителей касаемо получения повесток от военкоматов. Действительно, в этом году начало вступительной кампании перенесено на август, а весенний призыв продлен до конца июля. Для того, чтобы обеспечить возможность для лиц призывного возраста стать студентами вузов, МОН обратилось с письмом к Минобороны с просьбой урегулировать вопрос предоставления выпускникам отсрочки от весеннего призыва», – рассказали в пресс-службе.

В Минобразования также отметили, что военкоматы находятся в сфере управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, а решение о призыве принимается призывными комиссиями, председателями которых являются заместители председателей областных государственных администраций.

В министерстве напомнили, что 30 июня начали работу консультационные линии и приемная граждан по вступительной кампании 2020 года. Они будут работать до 15 сентября включительно. Поступающие, их родители, члены приемных комиссий смогут получить ответы о проведении вступительной кампании 2020 года, в частности регистрации электронных кабинетов и представления заявлений, сертификатов ВНО, предоставления льгот и тому подобное.