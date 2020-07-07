Плюс 23: На Донетчине – уже 709 случаев COVID-19

В Донецкой области зафиксированы 709 случаев заболевания COVID-19, по сравнению с данными за прошлые сутки добавились 23 заболевших. Об этом сегодня, 7 июля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что статистика приведена с учетом вчерашних исследований, включая вечерние, и сделанных сегодня утром.

«По состоянию на сегодня в Донецкой области зафиксировано 709 случаев заболевания COVID-19. Всего 239 человек выздоровели, 26 находятся на лечении в стационарах больниц, остальные получают амбулаторное лечение. Летальных случаев – 10», – сообщил Александр Педенко.

По его словам, состояние больных в стационаре близкое к удовлетворительному, тяжелых пациентов нет. Больных на искусственной вентиляции легких тоже нет.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 июля в Украине COVID-19 заболели 49 607 человек (22 193 пациента выздоровели, 1 283 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 86 случаев (выздоровели 66 человек, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1 264 случая COVID-19 (выздоровели 558 человек, летальных случаев – 77). В «ЛНР» (на 6 июля) – 532 случая COVID-19 (выздоровел 461 человек, летальных случаев – 13).