На Донетчине провели почти 6 тысяч проверок соблюдения карантина, – Госпродпотребслужба

За время карантина на Донетчине провели 5 827 проверок соблюдения противоэпидемических требований. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 июля, сообщил первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Донецкой области Владимир Кирилюк на ежедневном брифинге в Донецкой облгосадминистрации.

«С начала карантина было проведено 5 827 комиссионных мониторинговых мероприятий во всех населенных пунктах Донецкой области. При консультативно-методическом сопровождении специалистов Госпродпотребслужбы полицией был составлен 171 административный протокол по фактам нарушения противоэпидемических требований», – отметил Кирилюк.

Он добавил, что Главное управление Госпродпотребслужбы Украины в Донецкой области также обеспечивает недопущение распространения коронавирусной инфекции на территорию области через пограничные переходы в Мариупольском торговом порту.

«Компетентным подразделением Главного управления установлен тщательный контроль за суднами, которые прибывают в Мариуполь, проводится контроль за медико-санитарным осмотром, температурным скринингом членов экипажей на наличие признаков заболевания острыми респираторными инфекциями. С начала эпидемии на 28 суднах осмотрено 3160 человек. Подозрений на заболевание COVID-19 пока не выявлено», – сказал Владимир Кирилюк.

Кроме того, он сообщил, что мероприятия дезинфекции были проведены на 4 801 объекте общей площадью 516,5 тыс. кв. м.

По его словам, во всех пунктах проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в области обеспечены безопасные условия, специалисты Госпродпотребслужбы не выявили существенных нарушений во время проведения ВНО.

Также в области за последние три недели проверили 1 758 учреждений общественного питания, детские дошкольные учреждения и другие.

«В 501 случае выявлены нарушения противоэпидемических требований, в двух случаях были составлены протоколы по ст. 44-3 КУоАП за нарушение карантина людей, санкция которой предусматривает наложение штрафа на должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн. Сейчас оба протокола находятся на рассмотрении в суде», – заключил Владимир Кирилюк.