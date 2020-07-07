Лесные пожары на Луганщине: К ликвидации привлекались военные

Военнослужащие из состава Объединенных сил привлекались к ликвидации пожара в Луганской области. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В пресс-центре напомнили, что 6 июня в первой половине дня, в районе озера Медвежье и с. Осколоновка на Луганщине, загорелся лес. На место происшествия сразу были направлены 3 пожарных автоцистерны и 14 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. Позднее им на помощь выехали дополнительные расчеты ГСЧС и сотрудники Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

«Также к ликвидации пожара были привлечены 6 единиц техники и 58 человек личного состава от Вооруженных мил Украины. В готовности к оказанию помощи находились 5 АРСов и БАТ-2. Общая площадь пожара составляла 40 га, из которых 20 га низового и 20 га верхового. Сегодня, 7 июля, пожар площадью примерно 85 га – локализован. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Сейчас продолжается ликвидация», – говорится в сообщении пресс-центра ООС.