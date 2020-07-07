Вспышка коронавируса в Славянске локализована, – Донецкая ОГА

Всплеск заболеваемости коронавирусом в Славянске (Донецкая обл.), который произошел в психоневрологическом интернате закрытого типа, локализован в его пределах. Всего заболели 278 человек из числа персонала и подопечных. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 июля, сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко на брифинге в ДонОГА.

Он отметил, что в Славянске произошел большой всплеск заболеваемости коронавирусом, но почти все новые случаи в городе зарегистрированы на территории психоневрологического интерната.

«На момент появления вируса там находились 672 человека, в том числе 260 – это сотрудники интерната, персонал, из них 62 заболели. Подопечных этого интерната было 412 человек, 216 из них заболели. На сегодня 11 человек из них находятся на стационарном лечении в Константиновской инфекционной больнице, остальные проходят лечение в интернате. К сожалению, одна женщина 70-ти лет умерла от коронавируса», – рассказал Бойко.

Он добавил, что это учреждение закрытого типа, посторонние туда не допускаются.

«Работа персонала интерната организована вахтовым методом, то есть проходит определенная процедура, и люди не могут просто так покинуть территорию этого учреждения. Поэтому вся эта вспышка локальная, жители Славянска не общаются с этими больными людьми, и сделано все для того, чтобы заболевание за периметр интерната не распространялось», – подчеркнул Игорь Бойко.