Беспрецедентная возможность: Украина изучает вопрос введения на Донбасс миротворцев ОБСЕ

Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на неподконтрольные правительству территории Донбасса. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире одного из телеканалов, передает «Украинская правда».

Он отметил, что на сегодняшний день такой случай является беспрецедентным.

«Сейчас изучаем пока беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, они (ОБСЕ – ред.) имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не делалось. Но формально и юридически это возможно. Мы не возражаем, главное, чтобы там были готовы», – сказал Резников.

Ранее сообщалось, что в отношении урегулирования конфликта на Донбассе больше всего украинцы поддерживают идею с введением миротворческой миссии ООН.