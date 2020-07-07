Путин стремится к новой эпохе империй, – статья Atlantic Council

Путинское агрессивное видение новой эпохи империй – это экзистенциальный вызов для Запада. Об этом идет речь в статье «Царь Путин стремится к новой эпохе империй» для Atlantic Council. Авторы статьи – заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, член правления Фонда «Открой Украину» Даниил Лубкивский и соучредитель Украинской Кризисного Медиа Центра и основательница One Philosophy Group Наталья Попович, сообщается на сайте Киевского форума по безопасности.

«Путинская агрессивная визия новой эпохи империй – это экзистенциальный вызов для Запада. И теперь у него есть еще шестнадцать лет для достижения своей цели. Если Путина не остановить в Украине, цена его сдерживания будет только расти», – говорится в статье.

Отмечается, что риски для Украины сегодня вряд ли могут быть еще выше: «Если Украину заставят вернуться в российскую орбиту, последствия этого будут ощущаться далеко за пределами бывшего СССР».

Именно поэтому, отмечают авторы статьи, критически важно понимать, что сохранение суверенитета Украины необходимо не только для самого государства, но и для всего западного мира.

«И словом, и делом Путин показал, что он отвергает современный международный порядок, основанный на правилах, и стремится повернуть вспять историю 1991 года», – говорится в статье.

Внешняя политика Кремля будет оставаться агрессивной: «Западу необходимо посмотреть шире и увидеть общий ревизионистский мотив, который объединяет, казалось бы, не связанные между собой действия России, начиная от военной интервенции в Сирии и убийств в ЕС до кибер-атак и дезинформационных кампаний на Западе».

«Для европейских политиков больше может быть возможным рассматривать такие проекты, как Nord Steam 2, в чисто экономическом смысле, а для западных правительств – трактовать целый ряд враждебных российских действий как единичные инциденты. Вместе с тем единственным разумным ответом на все более агрессивную Россию является сдерживание», – говорится в статье.