Новые очаги лесных пожаров на Луганщине: Из двух поселков эвакуируют людей

Сегодня, 7 июля, во второй половине дня возникло еще несколько очагов лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганщины. Спасатели эвакуируют людей из двух поселков в зоне повышенной опасности, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«В связи с порывистым ветром в послеобеденное время возникло еще несколько очагов лесных пожаров (верховых), которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Сейчас происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов», – говорится в сообщении.

На месте чрезвычайного происшествия работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

«На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 человека личного состава и 11 единиц пожарной техники. Вскоре к ликвидации этого масштабного пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели», – отмечают в ГУ ГСЧС Луганщины.

Напомним, ранее возникший пожар площадью примерно 85 га – локализован. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Сейчас продолжается ликвидация.