С парковкой для метел: Уроженка Донецка открыла в Киеве ведьма-бар (Фото)

Олеся Остафиева родом из Донецка, но последние годы живет в Киеве. В столице она основала ведьма-бар «Лысая гора». Поэтому 7 июля, когда отмечается Ивана Купала с ритуалами и гаданиями, для данного заведения – особый день, передают «Свои.city».

В середине 2000-х Остафиева окончила филологический факультет Донецкого национального университета, практику проходила в областном управлении по борьбе с организованной преступностью – учила высшее руководство азам украинского языка. Потом был переезд в Киев, работа во всеукраинских изданиях, в киевской мэрии, а в апреле 2017-го Олеся с двумя подругами открыла необычное заведение недалеко от Львовской площади.

На улице возле бара стоит указатель. Благодаря ему можно узнать, на каком расстоянии находится знаковые «ведьмовские» города и места: Конотоп, Новый Орлеан и Салем.

Над входом возвышается скульптура ведьмы с котом, ее для бара сделала мастер хендмейда, переселенка из Донецка. А «гардероб» для ведьмы собрали из вещей, которые приносили в волонтерский центр для переселенцев на Фроловской и которые остались невостребованными. Перед дверью расположена парковка для метел – любимого девайса всех посетительниц. Наверное, каждая вторая сфотографируется с ведьмовским «транспортом».

В холле на каменных стенах развешаны картины с ведьмами, на полках – магические травы, камни, подарки от гостей – летучая мышь, череп воронка, череп козла. Олеся говорит, что периодически не досчитывается атрибутов – посетительницы не прочь забрать с собой кусочек «Лысой горы». Во время общения Остафиева обнаружила пропажу спиритической доски, ее так и не нашли.

«На этом пятачке часто проходят гадания – верхний этаж оборудован как ритуальный зал, здесь часто располагаются компании для празднования дней рождений или девичников. Для девичников есть специальная программа, ритуалы, блюдо из бычьих яиц в подарок и даже свой стриптизер – по желанию», – рассказывает дончанка.

Олеся Остафиева

В основной зал вниз ведет массивная деревянная лестница. Почти спустившись, слева видишь нишу – это алтарь, здесь множество свечей, воск от которых образовал возвышенности. В сентябре 2017 года здесь случился пожар: сотрудник бара забыл погасить свечу, благо, что сработала сигнализация. Олеся через 15 минут была на месте. Тушила сама, вместе с патрулем полиции.

«Удивительно, все, что было в алтаре – сгорело, и лишь книга Булгакова слегка пожелтела. Как правильно писал автор, рукописи не горят. Михаила Афанасьевича мы любим и уважаем. У нас даже пароль от wi-fi – дата рождения и смерти писателя», – говорит Олеся.

Вообще за одну неделю случились два потопа и пожар. Пригласили шамана, чтобы провел обряд очищения помещения.

В баре полумрак. Атмосфера таинственности. На стенах и многочисленных полочках и нишах – картины, фигурки, подсвечники. На столах – свечи.

Меню здесь называется «Книга теней». Шаманские вареники, ведьмовская картошечка с семенами конопли, куриный стейк «Вуду», десерт «Шабаш». В блюда добавляют крапиву, чернобривцы, чертополох, лаванду, кору дуба, любисток и омелу.

Но визитной карточкой «Лысой горы» является коктейльная карта. Изначально было 13 напитков, сейчас уже 47.

«Вот коктейль "Кубок друида", здесь джин, сок смородины, лимонный фреш, сироп маракуйи, кора дуба и омела. Ну и сухой лед, из-за которого коктейль "дымит". К слову, он один из самых популярных в баре», – рассказывает хозяйка заведения.

Идея ведьма-бара родилась в июле 2016 года. Сначала думали, что это будет небольшое заведение, до 20 «квадратов». Что-то вроде кофейни, где акцент будет на горячих напитках.

«Пересмотрели множество помещений, а когда увидели это, где сейчас находится наш бар, сразу поняли – то, что надо! Здесь был ресторан кавказкой кухни в стиле хаты-мазанки, и лестница и своды на потолке нам подходили идеально. 20 февраля 2017 года затеяли ремонт, многое приходилось делать своими руками, поэтому запуск бара обошелся нам в несколько десятков тысяч долларов. 2 апреля уже было официальное открытие, людей в баре под завязку, на ходу распечатывали меню», – вспоминает Олеся.

На следующий день в «Лысой горе» было всего пару человек. Олеся с подругами приуныли. Немного взбодриться заставил визит юнкора всеукраинского издания. После заметки о баре сюда ломанулись люди. В «Лысую гору» чуть ли не каждый день стали приходить журналисты. Благодаря узнаваемости, здесь практически каждый день была полная посадка. По подсчетам Олеси, за 8 месяцев инвестиции окупились.

«Хотя изначально это была история – получится или нет. Мы рисковали и подсознательно готовы были расстаться с вложенными деньгами», – заключила Остафиева.