Выкалывал глаз, поджег одежду: В Мариуполе умер избитый подростком мужчина

Жмтель Мауриполя, избитый подростком шесть дней назад, скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального отдела полиции, передает «Сайт города Мариуполя».

Мариуполец умер в больнице 6 июля, не выходя из комы.

Этот 37-летний мужчина был найден 1 июля, ночью, на территории детского сада в Центральном районе города. При нем не было документов, а лицо и тело было сильно изуродовано.

«Мужчине пытались выколоть глаз и поджигали одежду. Пострадавшего без сознания и с ожогами отправили в одну из больниц города. Правоохранители сообщали, что пострадавший – бездомный, но удалось выяснить, что дом у человека все же был. По предварительной информации, у мариупольца были психические заболевания. Из-за этого он и стал такой легкой жертвой преступника», – пишет издание.

Полицейские за короткое время нашли злоумышленника. Им оказался 15-летний подросток, который избил мужчину, находясь под действием алкоголя. Полицейским он рассказал, что словесная ссора переросла в драку. Подросток бил мужчину, пока он не упал. Юноша признался в содеянном, на его одежде нашли следы крови.

В данное время несовершеннолетний задержан и находится в СИЗО поселка Каменск. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью в соответствии со ст. 115, ч.2 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.