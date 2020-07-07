«Такого еще не было»: В Краматорске фонтаны продержались всего 3 дня (Фото)

В Краматорске фонтаны на центральной площади проработали всего 3 дня. Сегодня, 7 июля, коммунальщики были вынуждены их отключить. Причина – местные жители их засорили мусором. Об этом сообщает «Краматорское самоуправление»

«Сегодня утром коммунальные службы, обслуживающие центральные фонтаны, начали работы по прочистке фильтров и систем – за несколько дней их работы жители и гости города полностью их засорили и забили», – говорится в сообщении.

Коммунальщики отмечают, что «такой скорости засорения за весь период работы фонтанов на площади еще не было».

В малом фонтане с чашей пришлось полностью спустить воду и начать чистку. По словам специалистов, в лучшем случае оба фонтаны заработают только сегодня вечером.

Местные власти напоминают жителям, что купаться в фонтанах запрещено, в воду добавляется специальный реагент для ее обеззараживания. Также призывают бережно относится к городским объектам и не мусорить.

Как сообщалось ранее, в Краматорске фонтаны запустили 3 июля, накануне Дня освобождения от «ДНР».