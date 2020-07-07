Большая стройка: На Луганщине реконструируют 14 образовательных и спортивных объектов

В Луганской области на реконструкцию 14 образовательных и спортивных объектов по национальному проекту «Большая стройка» направлены почти 200 млн грн. Об этом сегодня, 7 июля, сообщил на брифинге заместитель начальника управления капитального строительства Департамента строительства, энергосбережения, архитектуры и градостроительства облгосадминистрации Роман Абраменко, передает пресс-служба Луганской ОГА.

В число этих 14 объектов входят: 7 школ, 4 стадиона и 3 детских сада. Финансирование трех объектов осуществляется за счет средств местного бюджета, 11 – из государственного фонда регионального развития. Общая сметная стоимость объектов составляет 197 млн 574 тыс. грн.

Абраменко сообщил, что уже полностью завершены капитальные ремонты в яслях-саду № 4 по в пгт Беловодск и в Беловодском коммунальном дошкольном учебном заведении общего развития (ясли-сад №3) «Родничок». Эти объекты уже введены в эксплуатацию.

Завершение капремонта детского сада в с. Лиман Старобельского района запланировано до 1 сентября текущего года.

По школам Роман Абраменко отметил, что за счет средств государственного фонда регионального развития и средств местных бюджетов идет реконструкция (термомодернизация) общеобразовательных школ №№ 5, 10, 13 в Северодонецке, № 14 в Лисичанске, в Бондаревской гимназии и Леснополянской общеобразовательной школе Марковского района.

Работы по реконструкции Северодонецкой школы № 5, Лисичанской школы № 14, Бондаревской гимназии и Леснополянской школы Марковского района планируется завершить до 1 сентября текущего года.

Выполнение ремонтов по школам № 10 и № 13 в Северодонецке завершится до конца октября текущего года, поскольку финансирование из государственного бюджета на эти объекты в полном объеме поступит только в октябре-ноябре.

Также до конца года планируется достроить зал спортивной гимнастики КУ ЛОФЦ «Олимп» в Кременной.

Кроме того, продолжается капремонт стадиона «Строитель» в пгт Новопсков и стадиона «Нива» в пгт Станица Луганская. Работы по этим объектам завершатся в октябре-ноябре текущего года.

Стадион КУ «Луганский областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии"» будет введен в эксплуатацию до 1 сентября текущего года.