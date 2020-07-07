Пожары на Луганщине: Сгорели десятки домов, погиб мужчина

В Луганской области масштабный пожар добрался до поселка Смоляниново Новоайдарского района. Сгорели несколько десятков жилых домов, есть погибший из числа местных жителей. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как информируют спасатели, полностью сгорели 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

«Предварительно 1 человек погиб и 9 человек госпитализированы в больницу», – сообщили в ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 361 спасатель и 85 единиц техники. К месту происшествия направили 37 автоцистерн с водой и 220 пожарных из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также спасатели ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества (квартал 79), площадь которого (верховой) составляет около 40 га. К тушению привлечены 63 человек, 16 единиц техники, из них от ГСЧС 48 человек и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что 7 июля во второй половине дня возникло еще несколько очагов лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганщины. Спасатели эвакуировали людей из двух поселков в зоне повышенной опасности.

Напомним, возникший 6 июля пожар под Северодонецком площадью примерно 85 га был локализован. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Продолжается его ликвидация.