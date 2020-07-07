В результате обстрелов на Донбассе ранены четверо украинских военных

Сегодня, 7 июля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранены четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете применил запрещенные минскими договоренностями образцы вооружения на подступах к Новотошковскому. На этом участке фронта противник более полутора часов совершал обстрелы наших позиций из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов», – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», НВФ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия провоцировали украинских защитников у Старогнатовки и Водяного. Неподалеку Богдановки НВФ вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Авдеевки дважды задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение, им оказана неотложная помощь врачей. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное.

«Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив агрессора вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери противника уточняются», – сообщили в штабе ООС.