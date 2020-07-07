Резников: Ультиматум Кремля об «особом статусе» Донбасса – фейк

Требования России об обязательстве Украины предоставить план внесения изменения в Конституцию, касательно «особого статуса» Донбасса, – это, скорее всего, фейк. Такое мнение высказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Речь идет об информации, распространенной немецким изданием Der Spiegel, что российская сторона потребует от Киева до 6 июля представить в рамках минской Трехсторонней контактной группы (ТКГ) проект изменений в Конституцию Украины, которые обеспечат «особый статус» неподконтрольных украинской власти частей Донбасса. Якобы эта тема должна была подниматься 3 июля в Берлине на встрече политических советников лидеров стран «нормандского формата».

«Я был вообще удивлен распространением этой информации. Я считаю, что это какой-то фейк, который почему-то подхватили. Возможно, это спланированная атака, не знаю чья. На протяжении всех 11 часов встречи в Берлине эта тема не зазвучала. Это я вам подтверждаю лично. Это надуманная история. И никакой ультиматум не мог быть применен на этой встрече. Это точно», – констатировал Резников.

При этом тема статуса Донбасса на встрече поднималась. «Это безусловно, потому что в протоколе Парижского саммита [лидеров "нормандской четверки"] от 9 декабря сказано, что заданием для минской ТКГ является обсуждение правовых аспектов Минских соглашений, в том числе закона "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который сокращенно мы с вами привыкли называть "особый статус". И такой закон уже принят, и его действие пролонгировано до 31 декабря 2020 года. И прописанные там особенности и являются этим "особым статусом", и лежат в основе "формулы Штайнмайера". И на встрече говорилось, что ТКГ должна обговорить этот закон с уточнением текста, исходя из "формулы Штайнмайера"», – пояснил вице-премьер.

«И категорично повторяю позицию Украины: никакого "особого статуса" ОРДЛО и иных территорий в Конституции быть не может. И это было проартикулировано и повторено украинской делегацией, в том числе на встрече в Берлине», – продолжил Резников.

Он акцентировал, что в Берлине российскую сторону не интересовал вопрос закрепления «особого статуса» Донбасса в Конституции Украины. «Они говорили, что раз в ТКГ планируется обсуждение правовых моментов, то хотелось бы увидеть проект закона и как вы планируете проводить децентрализацию. Мол, расскажите. Вот и все, что интересовало от нас российскую делегацию. Кстати, возглавлял российскую делегацию Дмитрий Козак и он использовал терминологию из Комплекса мероприятий по реализации Минских соглашений. А там употребляется слово "децентрализация"», – заключил чиновник.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Громадського радіо»