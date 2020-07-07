С 10 июля Укрзализныця продолжит маршрут поезда Киев – Лисичанск почти до линии разграничения

«Укрзализныця» продолжит маршрут поезда №20 / 19 Киев – Лисичанск до станции Попасная в Луганской области. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, передает пресс-служба предприятия.

Первый поезд по новому маршруту отправится 10 июля.

«"Укрзализныця" уже получила соответствующее согласование Министерства обороны Украины. Этот вопрос согласован, и мы внесли соответствующие корректировки в расписание движения поезда», – сказал Иван Юрик.

Руководитель компании также отметил важность развития железнодорожных маршрутов на востоке Украины.

«Очень важно максимально восстановить железнодорожное сообщение, которое было потеряно в результате аннексии части территории Украины на востоке. Но при этом мы имеем соблюсти все меры предосторожности и убедиться, что наши пассажиры будут в безопасности», – резюмировал глава «Укрзализныци».