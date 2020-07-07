В «ДНР»: Седово «для всех желающих» откроют в середине июля

В «ДНР» открытие курортного Седово для массового посещения состоится по решению «оперативного штаба Новоазовского района» ориентировочно в середине июля. Об этом сегодня, 7 июля, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, сообщают местные интернет-ресурсы.

«На данный момент в Седово работают пансионаты, где проще проверить все санитарные нормы. Должны быть как самозанятые зарегистрированы все участники частного сектора, которые сдают жилье в наем, для того, чтобы санитарно-эпидемиологическая служба могла все четко проверять, отслеживать те необходимые правила, нормы, которые установлены уже на данный момент. Поэтому ожидаем, что 14-15 числа Седово запустится в полном объеме», – заявил Пушилин.

Напомним, что с 27 апреля в «ДНР» запретили въезд в Новоазовский район тем, кто не имеет там прописки. На въезде в район стоит блокпост. С 1 июля въезд в Седово и Безыменное разрешен тем, кто забронировал и оплатил места в местных пансионатах. Для этого необходимо подать документы. В конце июня пляжи в Седово были пустые. Чтобы покрыть недостачу в июле местные пансионаты «взвинтили» цены. При этом в Седово доступны лишь 3 пляжа. На июль – сентябрь здесь на 1 час сократили действие комендантского часа – с 00:00 до 04:00.