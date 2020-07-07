Дедлайн «Минска» – до конца года, – Резник

Дедлайн Минских соглашений, который поставила Украина, – это конец 2020 года. Если прописанные в данном документе меры по прекращению войны на Донбассе не будут реализованы, тогда Украина приступит к иным вариантам. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Резников напомнил, что вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе начался на площадке переговоров лидеров «нормандского формата» (Украина, Франция, Германия, Россия). А «Минск, минская площадка – это логистический центр, где происходят технические договоренности и реализация вещей, о которых договорились в "нормандском формате"», – уточнил он.

В этой связи очень важна новая встреча лидеров стран Нормандской четверки.

В рамках подготовки «большой встречи» 3 июля в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров государств «нормандского формата», которую Резников оценил как прогрессивную.

«11 часов переговоров были наполнены смыслами, дискуссиями, сложными вопросами, поиском компромиссов, креатива, формулировок... Это означает, что стороны не съехались просто провести время. Было сближение позиций по мерам, которые могли бы обеспечить устойчивое прекращение огня. Сближение позиций по определению критериев взаимного освобождения удерживаемых лиц, сближение позиций по разминированию, сближение позиций по возможности открытия одновременно двух новых КПВВ в Луганской области. А также сближение позиций по определению новых населенных пунктов для разведения вооружения. Эти же вопросы были зафиксированы в протоколе саммита [глав стран "нормандского формата"], который состоялся 9 декабря в Париже. Т.е. 11 часов проходила инвентаризация договоренностей, полученных в Париже», – сказал Резников.

Также обсуждался проект текста общего заявления политических советников лидеров стран «нормандского формата», которое планировалось сделать по окончанию берлинской встречи. «Но Россия не согласилась с некоторыми формулировками, взяла тайм-аут, чтобы предложить свое выделение, свои формулировки. Этот процесс соглашения текста между политическими советниками продолжается», – добавил вице-премьер.

При этом, несмотря на столь долгий срок решения вопроса Донбасса, там до сих пор идет война. «Ситуация такова, что оккупационный режим не допускает на оккупированную территорию патрули ОБСЕ. Не открыты в полном объеме пункты пропуску в Донецкой области (только в Луганской области работает). До сих пор не допущен Международный комитет Красного Креста до удерживаемых [в "Л-ДНР"] лиц. Это те вещи, о которых говорилось на саммите в Париже», – перечислил Резников.

«Но отсутствие проигрыша – это уже не плохо. Я удовлетворен, как меняется состав украинской делегации, который держит нашу позицию», – добавил он.

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что у «Минска» есть дедлайн, в противном случае Украина будет вводить план «Б». Резников уточнил, что дедлайн «Минска» – до конца этого года.

«Президент говорил, что он не будет ждать 6 лет, он дает Минску год. Этот год и является дедлайном. Мы видим, что Минские соглашения, подписанные в 2014 году, на самом деле не сработали. Мы делаем все, чтобы попытаться использовать эту площадку для прекращения войны. Пока еще, к сожалению, ситуация такова, что финала этому мы не видим», – признал Резников.

Вице-премьер напомнил, что финалом урегулирования конфликта на Донбассе стане проведение выборов на неподконтрольной части на основании законов Украины и Копенгагенского стандарта.

«Пока мы не увидим, что мониторинговая миссия ОБСЕ приехала на эти территории перед тем, как там начнутся предвыборные гонки, не можем об этом говорить. Надо себе откровенно сказать: Минск – сложный, он себя за 6 лет не реализовал. Шанс мы ему даем, но мы должны готовиться к сложной жизни и любая безопасная реинтеграция быстро не произойдет. Процесс возвращения наших людей и наших территорий – долгий. И это надо честно себе сказать», – заключил чиновник.

Напомним, что новая встреча глав стран «нормандской четверки» по вопросу вооруженного конфликта на Донбассе должна была состояться в Берлине еще в апреле, однако из-за пандемии коронавируса саммит не проводили. Предварительный период встречи – август.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Громадського радіо»