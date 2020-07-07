Планировал подорвать химзавод: На Луганщине задержали диверсанта (Фото)

Сегодня, 7 июля, в ходе спецоперации правоохранители на Луганщине предупредили совершение диверсии и задержали диверсанта-разведчика «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой «народной милиции ЛНР» и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

«Выполняя поставленную спецслужбой задачу совершения диверсии на территории Луганской области, он пересек линию разграничения и прибыл в г. Северодонецк, где в условленном хранилище взял заранее приготовленные средства поражения – две единицы РПГ-22. Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории частного акционерного общества "Северодонецкое объединение Азот", которое отнесено к объектам 1-й степени химической опасности», – говорится в сообщении.

Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области. На момент покушения на совершение диверсии в емкостях хранилось 3500 т аммиака.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств совершения преступления.