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Эвакуируют людей: В сети показали масштабные пожары на Луганщине (Фото, видео)

07.07.20 19:48

Очевидцы в соцсетях демонстрируют фото и видео масштабных пожаров в Луганской области.

Фотограф Алексей Ковалев запечатлел горевшие 6 июля леса под Северодонецком, огонь охватил 85 гектар Боровского и Ахтырского лесничеств.

Фото Алексея Ковалева
Фото Алексея Ковалева
Фото Алексея Ковалева
Фото Алексея Ковалева
Фото Алексея Ковалева
Фото Алексея Ковалева
Фото Алексея Ковалева
Фото Алексея Ковалева
Фото Алексея Ковалева
Фото Алексея Ковалева
Фото Алексея Ковалева
Фото Алексея Ковалева
Фото Алексея Ковалева

Но в связи с порывистым ветром возникло 6 и 7 июля еще несколько верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье, Смоляниново, Боровское, Боброво, Осколоновка Новоайдарского района.

«7 июля, начиная с 13 часов, на "102" начали поступать сообщения о возгорании сухой травы в районе Чистого озера г. Северодонецк, в районе пгт Боровское огонь с поля перекинулся на забор жилого дома, в районе села Метелкино горит трава и нежилой дом, в районе городской свалки горит лес, огонь перекинулся на населенный пункт Смоляниново... Проводится эвакуация жителей пгт Смоляниново», – сообщает полиция Луганской области.

Фото полиции Луганской области
Фото полиции Луганской области
Фото полиции Луганской области
Фото полиции Луганской области
Фото полиции Луганской области
Фото полиции Луганской области
Фото полиции Луганской области
Фото полиции Луганской области

Видео пожаров продемонстрировал народный депутат от Луганской области Сергей Шахов:

Делятся увиденным и иные очевидцы:

«У нас спасать людей надо... Большие очаги пожаров. Первый – Медвежьеозеро лесничество Боровское и Новоохтырка. Еще один очаг – район Капитаново Новоайдарское лесничество. Населенные пункты Аскалонивка, Метелкино, Сиротино… Люди на дачах Волчьего озера отрезаны от дороги, все в дыму ничего не видно... У людей горят дома, корператив Озерный... люди говорят, что дышать даже через тряпку невозможно... машины, которые выезжают, сталкиваются из-за дыма», – пишет в Facebook Анна Боровая.

«К большому сожалению, вот такая ситуация в сейчас Смоляниново(((», – констатирует Дмитрий Кононов и публикует фото:

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