Эвакуируют людей: В сети показали масштабные пожары на Луганщине (Фото, видео)

Очевидцы в соцсетях демонстрируют фото и видео масштабных пожаров в Луганской области.

Фотограф Алексей Ковалев запечатлел горевшие 6 июля леса под Северодонецком, огонь охватил 85 гектар Боровского и Ахтырского лесничеств.

Фото Алексея Ковалева

Но в связи с порывистым ветром возникло 6 и 7 июля еще несколько верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье, Смоляниново, Боровское, Боброво, Осколоновка Новоайдарского района.

«7 июля, начиная с 13 часов, на "102" начали поступать сообщения о возгорании сухой травы в районе Чистого озера г. Северодонецк, в районе пгт Боровское огонь с поля перекинулся на забор жилого дома, в районе села Метелкино горит трава и нежилой дом, в районе городской свалки горит лес, огонь перекинулся на населенный пункт Смоляниново... Проводится эвакуация жителей пгт Смоляниново», – сообщает полиция Луганской области.

Фото полиции Луганской области

Видео пожаров продемонстрировал народный депутат от Луганской области Сергей Шахов:

Делятся увиденным и иные очевидцы:

«У нас спасать людей надо... Большие очаги пожаров. Первый – Медвежьеозеро лесничество Боровское и Новоохтырка. Еще один очаг – район Капитаново Новоайдарское лесничество. Населенные пункты Аскалонивка, Метелкино, Сиротино… Люди на дачах Волчьего озера отрезаны от дороги, все в дыму ничего не видно... У людей горят дома, корператив Озерный... люди говорят, что дышать даже через тряпку невозможно... машины, которые выезжают, сталкиваются из-за дыма», – пишет в Facebook Анна Боровая.

«К большому сожалению, вот такая ситуация в сейчас Смоляниново(((», – констатирует Дмитрий Кононов и публикует фото: