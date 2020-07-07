«Помогите Аринке»: В поддержку застрявших в «буферной» зоне запустили флешмоб

Около сотни человек, которые сегодня, 7 июля, прошли через украинский контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» и не были пропущены в «ДНР», все еще остаются в «буферной» зоне. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

По их словам, застрявших людей пытались вернуть на украинский КПВВ, но многие вернулись, и все остаются между «нулевыми» постами:

Наталья: «Кто пишет, что в "серой" зоне никого нет – не брешите! Только что позвонили и сказали, что все до сих пор там. Красный Крест обещал привезти воду, но так и не привезли. ООН просто не берут трубку. Ребята все сидят там и ждут, а также уезжать не собираются»;

Марина: «Брехня. Никого не пустили. Мы до сих пор все в "серой" зоне сидим!»;

Яна: «Мама сейчас находится в "серой" зоне. Мужчины, которых силой затолкали в автобусы и отвезли на КПП Украины, вернулись пешком»;

Мила: «Только, что звонил сын с нулевого блокпоста, говорит, что всех отправляют обратно (на КПВВ), затаскивают в машины насильно, угрожают не смотря ни на что, там дети. Там сейчас творится беспредел».

В соцсетях люди рассказывают, как пытались сегодня проходить КПП «ДНР» в Еленовке, возмущаются требованиями и отношением:

Ольга: «Всех, кого нет в списках на вьез в ДНР, не пускают домой, возвращают назад в Украину, ужас, даже не верится, это неужели у нас наши люди так поступают с людьми»;

Юрий: «А почему бы,"властям ДНР",не сделать приложение по примеру украинского "Дiй вдома" и контролировать людей, прибывающих с Украины, через это приложение, и все проблемы были бы решены. Для чего людей держать в концлагере, в гетто, делая из них идиотов. Сколько можно измываться над людьми!?»;

Татьяна: «Сегодня три семьи были на блокпосту Еленовки не пропустили даже с маленькими детьми мужа – да, а жену – нет»;

Алексей: «Если это читает руководство дыры, то знайте – вы пи..сы. Гореть вам в огне. Так издеваться над людьми нельзя».

В соцсетях женщина с именем Аринка поделилась печальной историей отца двоих несовершеннолетних детей, у которых недавно умерла мама, и они в «ДНР» остались с немощной бабушкой. Мужчина оказался в числе застрявших сегодня в «буферной» зоне. Аринка обратилась с просьбой к «депутатам ДНР» помочь пропустить мужчину,

«Уважаемые депутаты, сидящие здесь! Майя, Бриг или кто там еще! Если у вас осталось что-то человечное, помогите ребенку! Ребенок 11 лет, папа в серой зоне! Мама умерла! Ну, будьте вы людьми! Ребенок сам, несовершеннолетний, брат старший тоже несовершеннолетний! Пустите к ним папу! Есть бабушка, которая не справится одна, без помощи!», – написала Аринка.

После этого поста в соцсети объявили флешмоб «Помогите Аринке», чтобы обратить внимание на эту ситуацию.

Напомним, сегодня в «ДНР» не пропустили десятки людей, которые прошли украинский КПВВ «Новотроицкое». В «республике» заявили, что этих людей нет в согласованных списках, и они остались в «буферной» зоне. По сообщениям очевидцев, застрявших около 100 человек, пеших и на авто, в том числе дети возрастом до 2-х лет и старики. Все располагаются под открытым солнцем, тени нет, спрятаться людям негде.