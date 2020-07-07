Пожары на Луганщине: 5 человек погибли, 9 – госпитализированы

В результате пожаров в Луганской области погибли 5 человек, 9 – госпитализированы. Об этом сегодня, 7 июля, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Пожары на Луганщине. К сожалению, с места событий поступают неутешительные новости: погибли 5 человек, 9 человек госпитализированы», – написал он в Telegram-канале.

Шмыгаль поручил ГСЧС оперативно информировать общественность относительно развития ситуации, а руководителю ГСЧС лично выехать на место событий.

«Также поговорил с председателем Луганской облгосадминистрации Сергеем Гайдаем по необходимой помощи со стороны правительства», – добавил премьер.

Он отметил, что «Комиссия по ТЭБ и ЧС соберется в четверг и рассмотрит дополнительные шаги для помощи пострадавшим».

К тушению пожаров привлечено почти 360 спасателей и 85 единиц техники. ГСЧС также привлекает дополнительные подразделения из Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Напомним, что 6 июля начали гореть леса под Северодонецком, ветром пожар переместился и на иные зоны Новоайдарского района.